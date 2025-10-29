Haberler

ABD ve Güney Kore'den Bilimsel İşbirliği Mutabakatı


ABD ile Güney Kore, yapay zeka ve uzay dahil olmak üzere bilimsel alanda işbirliğini derinleştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, inovasyonu desteklemek için yapay zeka politikaları geliştirilmesi ve güvenilir teknolojilerin ihracatının teşvik edilmesini öngörüyor.



Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'nin Gyeongju kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi öncesinde ABD ile Güney Kore arasında bilimsel alanda anlaşmaya varıldı.

"Teknolojik Kalkınma Anlaşması" adı altında imzalanan mutabakat zaptının, yapay zeka, yeni nesil mobil ağ, biyoteknoloji ve uzay dahil olmak üzere bilimsel alanlarda "çok yönlü" işbirliğini genişletmeyi hedeflediği belirtildi.

Anlaşma doğrultusunda Seul ve Washington'ın, "inovasyonu destekleyen yapay zeka politika çerçeveleri geliştirmesi ve güvenilir yapay zeka teknolojisi altyapılarının ihracatını teşvik etmesi için işbirliği yapacakları" kaydedildi.

APEC Liderler Zirvesi, 31 Ekim-1 Kasım'da Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

