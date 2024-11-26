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ABD ve Fransa, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah Arasında Ateşkes İçin Hazırlanıyor

ABD ve Fransa, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah Arasında Ateşkes İçin Hazırlanıyor
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ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasında ateşkes ilan etmek üzere önemli adımlar atıyor. İsrail kabinesi bugün ateşkes anlaşmasını onaylamak için toplanacak.

(ANKARA) – ABD medyasında yer alan haberlere göre, Lübnanlı üst düzey kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın zamanda Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasında ateşkes ilan etmeye hazırlandığını ifade etti. İsrail kabinesinin, ateşkes anlaşması metnini onaylamak için bugün toplanacağı bildirildi.

ABD medyası, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail ile Lübnan arasında ateşkes ilan etmek için hazırlandığını bildirdi. Washington'da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkese ilişkin "çok yakınız ancak her şey bitene kadar hiçbir şey bitmiş sayılmaz" ifadelerini kullanırken; Fransa Cumhurbaşkanlığı ateşkes görüşmelerinde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların önemli ölçüde azaldığını, ancak bir anlaşmaya varmak için hala atmaları gereken adımlar olduğunu söyledi. Miller, "Çoğu zaman bir anlaşmanın son aşamaları en zor olanlardır çünkü en zor konular sona bırakılır. Elimizden geldiğince zorluyoruz" dedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi, İsrail ve Lübnan'ın bir anlaşma metni üzerinde mutabık kaldığına ilişkin haberler hakkında yorum yapmayı reddetti. ABD medyasına konuşan İsrailli bir yetkiliye göre, İsrail kabinesinin Lübnan'da Hizbullah ile çatışmaları geçici olarak sona erdirecek ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanacak.

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı Elias Bou Saab, "Netanyahu fikrini değiştirmediği sürece" ABD tarafından önerilen İsrail ile ateşkesin uygulanmaya başlaması için "ciddi bir engel kalmadığını" açıkladı. Saab, ateşkes önerisinin İsrail ordusunun 60 gün içinde güney Lübnan'dan çekilmesini ve Lübnan ordusunun düzenli birliklerinin Hizbullah'ın bulunduğu sınır bölgesine konuşlanmasını öngördüğünü belirtirken; ateşkese uyulup uyulmadığını kimin denetleyeceği konusundaki anlaşmazlığın ise aralarında Fransa'nın da bulunduğu ve başkanlığını ABD'nin yapacağı beş ülkeden oluşan bir komite kurulması konusunda varılan mutabakatla son 24 saatte çözüldüğünü ifade etti.

Diplomatik ilerlemeye rağmen İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Hafta sonu İsrail, en az 29 kişinin ölümüne neden olan güçlü hava saldırıları düzenlerken, Hizbullah pazar günü en büyük roket saldırılarından birini gerçekleştirerek İsrail'e 250 füze fırlattı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ülke genelinde dün 31 kişinin öldüğünü, 62 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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