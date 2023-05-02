ABD ve Filipinler, savunma ve ekonomi başta olmak üzere işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyor

NEW ABD Başkanı Joe Biden ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, başta ekonomi ve savunma olmak üzere Hint-Pasifik'te farklı alanlarda ikili ilişkileri geliştirmek için atılacak adımları masaya yatırdı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, başta ekonomi ve savunma olmak üzere Hint-Pasifik'te farklı alanlarda ikili ilişkileri geliştirmek için atılacak adımları masaya yatırdı.

Biden, çeşitli temaslarda bulunmak için ABD'ye gelen Marcos'u, Beyaz Saray'da ağırladı.

Uluslararası arenada yeni zorluklarla karşı karşıya olduklarını söyleyen Biden, bu kapsamda Filipinler ile müttefik olmanın önemini vurguladı.

Joe Biden, ekonomik ve enerji alanlarında işbirliklerini geliştirme hedeflerinden bahsederek, ABD'nin Filipinler'in savunmasına olan bağlılığını sürdürdüğünün altını çizdi. Biden ayrıca, Filipinler ordusunun askeri modernizasyonunu desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

Filipinler Devlet Başkanı Marcos da ülkesinin bulunduğu bölgenin karmaşık siyasi atmosferine ve mevcut sorunlara işaret ederek, buna karşın ikili ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Savunma ve ekonomi işbirlikleri ön planda

Liderler, görüşmelerinin ardından ortak açıklama yayımladı.

Liderlerin, ABD ve Filipinler arasındaki işbirliklerini geliştirme kararlılığına vurgu yapılan açıklamada, ekonomi, temiz enerji, iklim değişikliğiyle mücadele, uluslararası barış ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda birlikte çalışmaya devam edileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, Güney Çin Denizi dahil, Pasifik'te Filipinler'e yönelik herhangi bir saldırı durumunda ABD-Filipinler Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın (1951) ilgili maddesi uyarınca ABD'nin karşılıklı savunma taahhütlerini yerine getireceği kaydedildi.

Liderlerin, ABD-Filipinler Gelişmiş Savunma İşbirliği Anlaşması uyarınca yeni tesislerin belirlenmesini memnuniyetle karşıladığı ifade edilen açıklamada, bunun Filipinler ordusunun modernizasyonuna ve ekonomik katkılarına değinildi.

Açıklamada, "Liderler, Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer ve uçuş özgürlüğüne sarsılmaz bağlılıklarının ve uluslararası hukuka uygun olarak münhasır ekonomik bölgelerinde devletlerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesinin öneminin altını çiziyorlar." ifadesine yer verildi.

Hint-Pasifik'te istikrar vurgusu

Biden ve Marcos'un, Tayvan Boğazı ve çevresindeki barış ve istikrara verdiği öneme yer verilen açıklamada, Hint-Pasifik'te çatışmanın gıda ve enerji güvenliğine olumsuz etkisine dikkat çekildi. Ortak açıklamada, liderler ayrıca Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteklerini yineledi.

Açıklamada, ASEAN, Quad gibi ittifaklar ve Japonya, Avustralya gibi ülkelerle olan işbirliklerinin önemine işaret edildi. Açıklamada ayrıca ABD'li şirketlerin, Filipinlerin inovasyon ekonomisi, temiz enerji ve kritik mineraller sektörüne katkı sunmaları için atılacak adımlardan bahsedildi.

Filipinlerin başkenti Manila'da, 2024 Hint-Pasifik İş Forumu'nun düzenleneceği duyurulan açıklamada, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için çeşitli adımların atılacağı bildirildi.

Açıklamada, liderlerin, ABD-Filipinler sivil nükleer işbirliği anlaşması (123 Anlaşması) müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığı belirtilirken, iki ülke arasında iklim krizi, enerji sektörü gibi alanlarda işbirliklerini artıracakları kaydedildi.

ABD ve Filipinler liderlerinin, bilim ve teknoloji, uzay gibi alanlarda işbirliklerini artırma hedefinden bahsedilen açıklamada, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi konularda da ortak hareket etme kararlılıkları vurgulandı.