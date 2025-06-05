ABD ve Filipinler, Güney Çin Denizi'nde Ortak Askeri Tatbikat Gerçekleştirdi

ABD ve Filipinler, Güney Çin Denizi'nde Ortak Askeri Tatbikat Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve Filipinler ordusu, Çin'in hak iddia ettiği Güney Çin Denizi'nde bölgesel barış ve istikrarı sağlama amacıyla ortak askeri tatbikat yaptı. Tatbikatta Filipinler'e ait gemi ve helikopterler de yer aldı.

ABD ve Filipinler ordusu, Çin'in hak iddia ettiği ihtilaflı Güney Çin Denizi yakınındaki sularda ortak askeri tatbikat yaptı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Filipinler ordusundan yapılan açıklamada, Batı Filipin Denizi'nde (WPS) gerçekleştirilen tatbikatın bölgesel barış ve istikrarı sürdürme ile denizde uluslararası hukuka uygun bir düzen sağlama konularında işbirliğini artırmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikatta "BRP Miguel Malvar" adlı geminin yanı sıra Filipinler Hava Kuvvetlerine ait arama kurtarma helikopterleri ve Filipinler Sahil Güvenliğine ait "BRP Cabra"nın da yer aldığı kaydedildi.

Tatbikat, Kasım 2023'ten bu yana Filipinler ile ABD arasında gerçekleştirilen 7. ortak askeri tatbikat oldu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak

Putin'in sonraki hamlesini açıkladı! Donald Trump'tan korkutan sözler
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı

18 yıllık sır perdesi aralandı! Damada 'namus' infazı
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı

Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon satın alındı
Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta! Yoğunluk yaşandı

45 derece sıcaklıkta ibadet heyecanı! Hacı adayları Arafat'ta
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.