ABD ve Filipinler, Güney Çin Denizi'nde Ortak Askeri Tatbikat Gerçekleştirdi

ABD ve Filipinler ordusu, Çin'in hak iddia ettiği ihtilaflı Güney Çin Denizi yakınındaki sularda ortak askeri tatbikat yaptı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Filipinler ordusundan yapılan açıklamada, Batı Filipin Denizi'nde (WPS) gerçekleştirilen tatbikatın bölgesel barış ve istikrarı sürdürme ile denizde uluslararası hukuka uygun bir düzen sağlama konularında işbirliğini artırmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikatta "BRP Miguel Malvar" adlı geminin yanı sıra Filipinler Hava Kuvvetlerine ait arama kurtarma helikopterleri ve Filipinler Sahil Güvenliğine ait "BRP Cabra"nın da yer aldığı kaydedildi.

Tatbikat, Kasım 2023'ten bu yana Filipinler ile ABD arasında gerçekleştirilen 7. ortak askeri tatbikat oldu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.