ABD ve Filipinler'den Çin'e Karşı İşbirliği Anlaşması

ABD ve Filipinler'den Çin'e Karşı İşbirliği Anlaşması
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerine karşı mücadele için işbirliğini artırma konusunda anlaşmaya vardı. İki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesi ve bölgedeki istikrar için ortak çalışmalara devam edileceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerine karşı "mücadelede işbirliğini artırma" konusunda mutabık kaldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio ve ABD'yi ziyaret eden Filipinli mevkidaşı Manalo, başkent Washington'da bir araya geldi.

Rubio ile Manalo, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi konusunu ele alarak, serbest ve açık bir Hint-Pasifik için çalışmaya devam edileceğini belirtti.

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki "istikrar bozucu eylemlerine karşı mücadelede işbirliğini artırma" konusunda mutabık kalan ikili, ekonomik ilişkileri de geliştirme taahhüdünde bulundu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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