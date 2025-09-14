ABD ve Ermenistan Arasında Ekonomik İşbirliği Gelişmeleri

Abd Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu Kıdemli Yetkilisi Brendan Hanrahan başkanlığındaki heyet, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası'na (TRIPP) ilişkin temaslarda bulundu.

Armenpress'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu Kıdemli Yetkilisi Hanrahan ve beraberindeki heyet Erivan'da temaslarda bulundu.

Hanrahan, Ermenistan İçişleri Bakanı Arpine Sargsyan ile bir araya geldi.

Azerbaycan-Ermenistan barışı meselesinde ABD'nin "önemli rolü" olduğunu belirten Sargsyan, ülkesi ile ABD arasındaki mutabakat zaptına da dikkati çekerek bunun, işbirliği için yeni fırsat oluşturduğunu söyledi.

Görüşmede ayrıca, TRIPP (Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası) ve diğer işbirliği alanları da gündeme geldi.

ABD-Ermenistan ekonomik işbirliğinin genişletilmesi ele alındı

ABD'li diplomat Hanrahan, Erivan'da Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan ile de görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin genişletilmesi ve ticaret hacminin artırılması konuları ele alındı.

Taraflar, ekonomik bağların güçlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yeni girişimlerin teşvik edilmesi yönünde ortak çabaların sürdürülmesi konusunda hazır olduklarını ifade etti.

TRIPP projesi ve altyapılarına Ermenistan'ın güçlü ilgi duyduğunu aktaran Bakan Papoyan, görüşmenin ardından yayımladığı video mesajında da TRIPP konusunda "pratik uygulama" aşamasına geçildiğini bildirdi.