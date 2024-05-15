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ABD ve Çin, yapay zeka teknolojilerinin güvenliği ve riskleri hakkında görüş alışverişinde bulundu

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ABD ve Çinli yetkililer, yapay zeka teknolojilerinin güvenliği ve riskleri konusunda diyalog mekanizmasının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, yapay zekanın yarattığı teknolojik riskler ve küresel yönetim konuları ele alındı. Taraflar, ortak bir taahhüt veya somut eylemde uzlaşma sağlanmasının beklendiğini belirtmedi.

ABD ve Çinli yetkililer yapay zeka teknolojilerinin güvenliği ve riskleri ele almak üzere başlattığı diyalog mekanizmasının ilk toplantısını düzenledi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin-ABD Hükümetler Arası Yapay Zeka Diyaloğu toplantısı, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Toplantıya ABD tarafında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Çin tarafında ise Dışişleri Bakanlığı ile Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonu yetkilileri katıldı.

Tarafların, "yapay zekanın yarattığı teknolojik riskler, küresel yönetimi ve diğer konularda görüş alışverişinde bulunduğu" belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kasım 2023'te ABD'nin Sna Francisco kentinde yaptıkları görüşmede iki ülkenin yapay zeka alanında ortak çalışma grubu oluşturması konusunda mutabakata varmıştı.

Taraflar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın geçen ay Pekin'e yaptığı ziyarette bu konuda hükümetler arası diyalog toplantısı yapılmasında anlaşmıştı.

"ABD'nin teknoloji koruma politikaları müzakereye açık değil"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden bir yetkili, ABD basınına yaptığı açıklamada, toplantıda "yapay zeka güvenliği ve risklerinin ele alınacağını", "gelişmiş sistemlere odaklanacağını" kaydetti.

ABD'li yetkili, toplantıda taraflarının yapay zeka teknolojilerinin doğurabileceği teknolojik risklere dair "ilk fikirlerini" dile getireceğini ancak ortak bir taahhüt veya somut eylemde uzlaşılmasının beklenmediğini aktardı.

Görüşmelerin herhangi bir teknik ortaklığı veya ileri araştırmalarda işbirliğini hedeflemediğini vurgulayan yetkili, "ABD'nin teknoloji koruma politikaları müzakereye açık değil." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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