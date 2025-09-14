Haberler

ABD ve Çin Ticaret Müzakereleri Madrid'de Başladı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, gümrük tarifeleri, ihracat kontrolleri ve TikTok'un geleceği hakkında ikili görüşmeler yapmak üzere İspanya'nın Madrid kentinde bir araya geldi. Görüşmelerin 17 Eylül'e kadar devam etmesi planlanıyor.

ABD ve Çin heyetleri, Cenevre, Londra ve Stockholm'de düzenlenen müzakerelerin ardından dördüncü tur ticaret görüşmelerini Madrid'de gerçekleştiriyor.

ABD'den Hazine Bakanı Bessent ile Çin'den Başbakan Yardımcısı He arasındaki müzakerelerin 17 Eylül'e kadar devam etmesi planlanıyor.

İki ülke arasındaki gümrük tarifeleri, ihracat kontrolleri ve TikTok'un geleceği konularındaki görüşmeler Madrid'deki İspanya Dışişleri Bakanlığının binasında yapılırken, heyetleri İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares karşıladı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
