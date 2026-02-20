Haberler

Yonhap: ABD ve Çin savaş uçakları Sarı Deniz üzerinde karşı karşıya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Kore Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları, tatbikat amacıyla Sarı Deniz üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Çin ordusu, bölgeye savaş uçakları sevk etti ancak çatışma yaşanmadı.

ABD Kore Kuvvetleri (USFK) ile Çin ordusuna ait savaş uçaklarının Sarı Deniz üzerinde karşı karşıya geldiği bildirildi.

Yonhap'ın askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, USFK'ye ait F-16 savaş uçakları, tatbikat için dün başkent Seul'ün güneyindeki Osan Hava Üssü'nden havalandı.

Sarı Deniz üzerindeki uluslararası hava sahasında uçuş gerçekleştiren F-16'lar, Güney Kore ile Çin'in hava savunma teşhis bölgeleri arasındaki bir alana uçtu.

Bunun üzerine Çin ordusunun kendi savaş uçaklarını bölgeye sevk ettiği ancak herhangi bir çatışma yaşanmadığı bildirildi.

Bir kaynak, USFK'nin tatbikat öncesinde Güney Kore ordusuna planı bildirdiğini ancak tatbikatın amacı da dahil olmak üzere ayrıntıları açıklamadığını söyledi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı ise Güney Kore ordusu ile USFK'nin güçlü bir ortak duruş sergilediğini belirterek, tatbikatın ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın

100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti
'Yasak aşk' iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif

Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif! Anne aracı olmuş
İsmail Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade: Parayı posta kutusuna bırakarak maddeyi temin ediyordum

Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade! Maddeyi böyle temin ediyormuş
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek

Galatasaray'ın maçı ertelenecek! Nedeni de belli
Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti
Okan Buruk için sözleşme yanıtı

Galatasaray taraftarının merakla beklediği soru yanıt buldu
Murat Dalkılıç'ın ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu madde kullanmam söz konusu olamaz

İfadesinde geçen ünlü Türk teknik direktörün ismi şaşırttı