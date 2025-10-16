ABD ve Çin İlişkilerinde Diyalog ve İşbirliği Vurgusu

NEW YORK, 16 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde salı günü düzenlenen ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi'nin yıllık gala yemeğinde konuşan yetkililer, dünyanın en önemli ikili ilişkisini istikrara kavuşturmak için Washington ile Beijing arasında diyaloğun sürdürülmesi, tatbiki işbirliğinin geliştirilmesi ve daha fazla ortaklık kurulması çağrısında bulundu.