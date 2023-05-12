ABD ve Çin iletişim kanallarını açık tutmayı hedefliyor

NEW ABD ve Çin, "balon krizi"ni geride bırakarak, standart iletişim kanallarını sürdürmeyi hedefliyor.

ABD'li üst düzey bir yetkili, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Avusturya'nın başkenti Viyana'da Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile görüşmesine ilişkin çevrimiçi toplantıda gazetecileri bilgilendirdi.

Tarafların iki gün boyunca 8 saatten fazla süren görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran yetkili, görüşmede Sullivan'ın ABD'nin Çin ile ilişkileri "çatışma değil rekabet temelinde" yürütmek istediğini vurguladığını aktardı.

Üst düzey yetkili, ABD hava sahasına giren ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Pekin ziyaretini ertelemesine neden olan "casus balon" hadisesiyle ilgili, "Sanırım her iki taraf da bu talihsiz olayın, angajmanın biraz duraklamasına yol açtığının farkında. Şimdi bunun ötesine geçiyoruz ve bazı standart iletişim kanallarını yeniden kuruyoruz." ifadesini kullandı.

Bu hususta ABD'nin "egemenliğin ihlali" konusunda nerede durduğunu netleştirdiğini belirten yetkili, diğer yandan görüşmenin Çin ile verimli bir şekilde ilişkileri yürütmenin yolunu bulmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Yetkili, Sullivan'ın Çin'de tutuklu ABD vatandaşları, uyuşturucu kaçakçılığı ve Rusya-Ukrayna savaşında Çin'in Rusya'ya olası desteği gibi konularda endişelerini dile getirdiğini de aktardı.

Balon krizinden bu yana en üst düzey görüşme

Sullivan ile Vang, 10-11 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelmişti.

Görüşme, Washington ile Pekin arasında, şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesi nedeniyle yaşanan kriz ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmesinden bu yana yapılan en üst düzey diplomatik temas olmuştu.

Beyaz Saray, görüşmeleri "samimi, somut ve yapıcı" şeklinde nitelemişti. Çin tarafı da görüşmede, Çin-ABD ilişkilerinin önündeki engellerin kaldırması ve istikrarın korunarak kötüye gidişin önlenmesi için görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtmişti.