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ABD ve Çin Gümrük Vergilerini Geri Çekti, Borsalar Yükseldi

ABD ve Çin Gümrük Vergilerini Geri Çekti, Borsalar Yükseldi
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ABD'nin New York Borsası, ABD ve Çin'in gümrük vergilerini geçici olarak geri çekmelerinin ardından keskin bir yükseliş yaşadı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, yatırımcıların endişelerinde rahatlama sağlayan bu gelişme ile önemli artışlar kaydetti.

NEW YORK, 13 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde New York Borsası'nda çalışan borsacılar, 12 Mayıs 2025.

ABD ve Çin'in karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak geri çektiklerini açıklamalarının ardından ABD borsaları pazartesi günü keskin bir yükseliş kaydetti. Ticaret savaşlarının ekonomik etkilerine dair endişeler taşıyan yatırımcılar, bu gelişmeyle beklenen rahatlamayı sağladı.

Dow Jones Endüstriyel Ortalaması endeksi 1.160,72 puan (yüzde 2,81) artışla 42.410.1'e yükseldi.

S&P 500 endeksi 184,28 puan (yüzde 3,26) artışla 5.844,19'a yükseldi.

Nasdaq Bileşik Endeksi ise 779,43 puan (yüzde 4,35) artışla 18.708,34'e yükseldi. (Fotoğraf: Liu Yanan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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