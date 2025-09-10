ABD ve Çin Dışişleri Bakanlarından Yapıcı İletişim Vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi arasındaki görüşmede, ABD ile Çin arasında "yapıcı ve açık ilişkilerin" önemine vurgu yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Rubio ile Çinli mevkidaşı Wang'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, ABD ile Çin arasında "yapıcı ve açık iletişimin" önemine işaret edildiği ve bunun yanında küresel diplomaside öne çıkan başlıkların ele alındığı kaydedildi.

Rubio, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü

Öte yandan Bakan Rubio, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile Washington'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki Bakan arasındaki görüşmede, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un 25 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığı belirtildi.

İki Bakan, ABD ile Güney Kore arasındaki başta bölgesel güvenlik ve savunma olmak üzere ikili ilişkileri ilgilendiren konu başlıklarında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı.