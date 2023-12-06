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ABD ve Çin Dışişleri Bakanları Orta Doğu ve İkili İlişkileri Görüştü

6 Aralık 2023 13:27 Son Güncelleme: 13:28 Abone Ol

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefonda Orta Doğu ve ikili ilişkiler konularını ele aldı. Blinken, tarafların çatışmanın yayılmasını önlemek için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı ve Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların uluslararası deniz hukuku açısından tehdit oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, Biden ve Şi Cinping görüşmesinde kaydedilen ilerlemenin geliştirilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.