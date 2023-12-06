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ABD ve Çin Dışişleri Bakanları Orta Doğu ve İkili İlişkileri Görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefonda Orta Doğu ve ikili ilişkiler konularını ele aldı. Blinken, tarafların çatışmanın yayılmasını önlemek için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı ve Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların uluslararası deniz hukuku açısından tehdit oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, Biden ve Şi Cinping görüşmesinde kaydedilen ilerlemenin geliştirilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefonda Orta Doğu ve ikili ilişkiler konularını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Vang, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Blinken, Orta Doğu'da çatışmanın yayılmasının önlenmesi için tarafların beraber çalışması gerektiğine dikkati çekerek Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların uluslararası deniz hukuku açısından tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Vang ve Blinken, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşmesinde kaydedilen ilerlemenin geliştirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 4 Aralık'ta, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da İran'ın Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların "nihai sorumlusu" olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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