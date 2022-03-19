ABD ve BM temsilcileri Yemen ziyaretlerini değerlendirmek üzere buluştu

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, Yemen'deki insani krizi hafifletmek için birlikte çalışmaya karar verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Dairesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Lenderking ile Jolie'nin Yemen'e gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiği ifade edildi, ancak görüşmenin nerede gerçekleştiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Lenderking ile Jolie görüşmede, bağışçı ülkelerin Yemen'deki insani yardım için gereken finansmanın yalnızca yüzde 30'unu toplamasından duydukları hayal kırıklığını ifade etti ve bu durumun insanlar üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğini dile getirdi.

İki temsilci, Yemen'deki insani krizin hafifletilmesi ve savaşın sonlanması için birlikte çalışma konusunda görüş birliğine vardı.

Yemen'deki kronik acil durumun ve kıtlığın önlenmesi için 4,3 milyar dolarlık yardım toplamayı planlayan BM'den 16 Mart'ta yapılan açıklamada, bu amaçla düzenlenen insani yardım konferansında 1,3 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunulduğu bildirilmişti.

Yemen Özel Temsilcisi Lenderking ve BM İyi Niyet Elçisi Jolie, 6-8 Mart'ta Yemen'i ziyaret etmişti.