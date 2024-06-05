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ABD ve BM, Gazze'deki kriz için ateşkes çağrısı yaptı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki krizi ele aldıkları görüşmede, bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması ve insani yardımların artması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki krizi ele aldıkları görüşmede, bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması ve bu yolla hem esirlerin serbest bırakılmasının hem de Gazze'ye insani yardımların artmasının önemine vurgu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken, Washington'da BM Genel Sekreteri Guterres'i ağırladı.

Açıklamaya göre, ağırlıklı olarak Gazze'deki krizin ele alındığı kaydedilen görüşmede, her iki isim de taraflar arasında "gecikmeksizin" ateşkese ulaşılmasının önemi konusunda mutabık kaldı.

İki isim, Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve bu yolla hem esirlerin serbest bırakılmasının hem de Gazze'ye insani yardımların artmasının temel öncelik olduğunu vurguladı.

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan 3 aşamalı ateşkes önerisine Guterres'in verdiği destek dolayısıyla Genel Sekretere teşekkür ederken, iki isim de Gazze'de yardıma muhtaç durumdaki Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının acil şekilde karşılanabilmesi konusunda çabaların artması gerektiğini kaydetti.

Açıklamaya göre Blinken ile Guterres ayrıca Ukrayna ve Sudan'daki son gelişmelere ilişkin güncel durumu da kapsamlı şekilde değerlendirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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