ABD ve Bahreyn Savunma Ortaklığı Yeniden Teyit Edildi

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed İsa Al Halife ile bir araya gelerek iki ülkenin savunma ortaklığını değerlendirdi. Hegseth, Bahreyn'in ABD askeri varlığına sağladığı desteği vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine'nin, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife ile görüşmesinde, iki ülkenin savunma ortaklığı ele alındı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Hegseth ve Caine, Al Halife ile iki ülkenin savunma ortaklığının yeniden teyit edildiği toplantıda bir araya geldi.

Bakan Hegseth, Bahreyn'in ABD askeri üslerine ve kuvvetlerine verdiği destek için teşekkür etti.

Bahreyn'in ABD'nin 5. Filosu'na ev sahipliği yaptığına işaret eden Hegseth, "Binlerce savaşçımız ve aileleri uzun süredir burada misafir ediliyor ve bunun için size kamuoyu önünde teşekkür etmek istiyoruz." dedi.

Veliaht Prens Al Halife de ABD-Bahreyn savunma ortaklığının "yeni bir ilişki olmadığını", iki ülke arasındaki ilişkilerin, 1893'te ABD'li misyonerlerin hasta tedavisi amacıyla Bahreyn ve diğer Körfez ülkelerine gelmesiyle başladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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