ABD ve BAE dışişleri bakanları, Yemen'deki gelişmelerin ardından görüştü

ABU ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile Yemen'deki gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BAE'li mevkidaşı Bin Zayid'i arayarak telefonda görüştü.

Gazze Şeridi'ndeki durum ile Yemen'deki son gelişmeler olmak üzere, ortak ilgi alanına giren bir dizi konuyu ele alan bakanlar, bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki güçlü stratejik ilişkileri de değerlendirdi.

BAE'li Bakan Bin Zayid, "ABD ve tüm ortaklarıyla birlikte bölgede kalıcı barışın inşa edilmesi için gerçekleştirilen çalışmalara ülkesinin sarsılmaz şekilde bağlı olduğunu" ifade etti.

Ne olmuştu?

Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçler, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçirmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, 30 Aralık sabahı, Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı "sınırlı bir askeri operasyon" gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Maliki, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'nın onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise BAE'ye, Yemen'in talebi doğrultusunda ülke topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, "BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine" işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

Aden merkezli meşru Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta, Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

BAE ise Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini feshettiğini açıklamıştı.