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ABD ve Avusturya, Gazze'deki insani durumdan endişe duyduklarını bildirdi

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ABD ve Avusturya, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de kötüleşen insani durumdan endişe duyduklarını ve sivillerin korunması gerektiğini bildirdi. İki ülkenin dışişleri bakanlıkları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 2023 ABD-Avusturya Stratejik Diyaloğu kapsamında ortak açıklama yayımladı.

ABD ve Avusturya, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de kötüleşen insani durumdan endişe duyduklarını ve sivillerin korunması gerektiğini bildirdi.

İki ülkenin dışişleri bakanlıkları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 2023 ABD-Avusturya Stratejik Diyaloğu kapsamında ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Stratejik Diyalogda küresel ve bölgesel güvenlik meselelerinin ele alındığı belirtildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmelerin de görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, toplantıda ırkçılık, antisemitizm ve Müslüman karşıtı nefretle mücadele için olası eylemlerin gündeme getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, iki tarafın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerini yinelediği kaydedildi.

Her iki ülkenin de Gazze'de kötüleşen insani durumdan duydukları endişeyi dile getirdiği belirtilen açıklamada, Gazze'de sivillerin korunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, tarafların toplantıda jeopolitik meselelerin ele alınmasında transatlantik iş birliğinin önemine dikkat çektiği, ikili stratejik ortaklığın sürdürülmesi ve derinleştirilmesi konusunda istekli olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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