ABD ve Asya-Pasifik ülkelerinin ortak askeri tatbikatı 'Altın Kobra' Tayland'da başladı

Asya-Pasifik bölgesinin en geniş katılımlı çok uluslu askeri tatbikatı "Altın Kobra"nın Tayland'da başladığı bildirildi.

Asya-Pasifik bölgesinin en geniş katılımlı çok uluslu askeri tatbikatı "Altın Kobra"nın Tayland'da başladığı bildirildi.

Japon Kyodo ajansının yer verdiği haberde, Tayland ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Altın Kobra" tatbikatına bölgesel işbirliğini artırmak amacıyla 30 ülkeden yaklaşık 10 bin personelin katıldığı belirtildi.

Ev sahiplerinin yanı sıra Japonya, Güney Kore, Endonezya, Singapur ve Malezya tatbikata tam katılımcı olurken, Çin, Hindistan ve Avustralya'nın ise tatbikatta sınırlı kapsamda yer alacağı aktarıldı.

"Altın Kobra" tatbikatının açılış töreninde konuşan ABD'nin Bangkok Büyükelçisi Robert Godec, tatbikatın, katılımcıların ortak güvenlik sorunları karşısında yeni işbirliği fırsatlarını fark etmesiyle yıllar içinde genişletildiğini ifade etti.

İnsani çatışmalara, doğal afetlere ve acil durumlara müdahalenin temelinde aynı görevlerin olduğunu kaydeden Godec, bu görevlerin yıllık olarak uygulanmasının zamanında ve etkili bir şekilde müdahale etmek için çok önemli olduğunu söyledi.

Bu yılki tatbikata ilk defa uydulara yönelik potansiyel saldırılara müdahaleyi kapsayan uzay tatbikatının da eklendiği belirtildi.

Uzay tatbikatıyla, "hava olaylarının askeri operasyonlar, iletişim sistemleri ve uydular üzerindeki etkilerinin anlaşılmasının" geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

1982'den bu yana düzenlenen "Altın Kobra" tatbikatı bu yıl 10 Mayıs'a kadar devam edecek.