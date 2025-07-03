ABD ve Arjantin Savunma Bakanları İşbirliği Geliştirdi

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Arjantin Savunma Bakanı Luis Petri, savunma alanında işbirliklerini artırma yollarını görüştü. Hegseth, Çin'in oluşturduğu tehditlere karşı birlikte hareket edeceklerini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Arjantin Savunma Bakanı Luis Petri, savunma alanında işbirliklerini geliştirmenin yollarını görüştü.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Hegseth, Arjantinli mevkidaşı Petri'yi ağırladı.

Görüşmede Çin'in ABD, Arjantin ve bölge için bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Hegseth, güvenlik sorunlarının üstesinden "birlikte" geleceklerini kaydetti.

Hegseth, Arjantin'i ABD'den F-16 ve "Stryker" zırhlı muharebe aracı satın alma kararından dolayı tebrik etti.

Petri, iki ülkenin ilişkilerinin "en iyi noktaya" ulaştığını, bu işbirliğinin gelişmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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