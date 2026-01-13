Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Alman mevkidaşı Wadephul ile bir araya geldi

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Venezuela, Ukrayna ve küresel güvenlik konularını görüştü. Görüşmede, tedarik zincirleri ve İran'ın nükleer silah geliştirmesi gibi konular değerlendirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile yaptığı görüşmede, Venezuela ve Ukrayna'daki son durum ile küresel güvenliği ilgilendiren başlıkları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rubio, Alman mevkidaşı Wadephul ile başkent Washington'daki Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmede, bakanlar Venezuela'nın ABD'nin hasım aktörlerinin faaliyetleri için merkez olmaktan çıkarılması ve Rusya ile Ukrayna arasında barışa yönelik çabaların ilerletilmesi konularını değerlendirdi.

Rubio ile Wadephul, İran'ın nükleer silah geliştirmesinin ya da elde etmesinin engellenmesinin önemini yinelerken, tedarik zincirlerinin güvenliğinin sağlanmasını da ele aldı.

Görüşmede taraflar, kritik öncelikler doğrultusunda ABD ve Almanya ortaklığını derinleştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

