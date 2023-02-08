ABD ve Almanya bakanlarından Türkiye mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Türkiye'de ve Suriye'de büyük yıkıma yol açan depremlerden dolayı üzüntülerini ve iki ülkeye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Türkiye'de ve Suriye'de büyük yıkıma yol açan depremlerden dolayı üzüntülerini ve iki ülkeye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Blinken ve Habeck, Washington'da bir araya geldi. İki bakan, ABD ve Almanya'nın ekonomik ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna'ya yapılan güvenlik yardımlarını görüştüklerini söyledi.

Bakan Blinken, konuşması sırasında, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin neden olduğu yıkım ve kayıplara da değindi.

Blinken, "Görüşmemizle ilgili değil ama önemli olduğunu düşündüğüm bir şey daha söyleyeyim. Türkiye ve Suriye'de meydana gelen ve bu ülkelerin son günlerde yaşadığı korkunç deprem görüntülerinden ikimizin de inanılmaz etkilendiğini biliyorum. Yıkılan binaların görüntülerini görüyoruz. İnsanları, çocukları görüyoruz, neyse ki bazıları hala enkazdan canlı olarak çıkarılıyor, ama bu inanılmaz bir acı. Her iki ülke de Türkiye'ye ve Suriye halkına ihtiyaç duydukları anda destek olmak için çok çalışıyor. 150'den fazla arama ve kurtarma personeli görevlendirdik." dedi.

ABD'nin ayrıca Suriye'de fon sağladığı insani yardım kuruluşları aracılığıyla, Suriye'deki insanlara enkazlardan kurtarma çalışmaları için yardım sağladığını belirten Blinken, ABD ve Almanya'nın Türkiye ve Suriye'de yaşanan insanlık dramına odaklandığını belirtti.

Alman Bakan Habeck de sözlerine Türkiye'deki depreme değinerek başladı.

Habeck, "Neredeyse tüm gün ekonomik konuları, borç azaltma yasasını konuştuk ve basının ilgisi de bu konulara odaklandı. Ancak Türkiye ve Suriye'deki trajediyi düşününce bunlar belirli ölçüde göreceli hale geliyor. Elbette bunlar önemli konular ama binlerce insan hayatını kaybetti ve kaybediyor. Asıl trajedi, yardım etmemiz gereken gerçek durum bu ve bunu yapacağız. Yardım sağladığı için ABD'ye teşekkür ediyorum ve gurur duyuyorum. Aynısını Almanya için de söyleyebilirim. Neye ihtiyaç varsa vereceğiz ve tedarik edeceğiz." diye konuştu.