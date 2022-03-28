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ABD ve AB Gaz Tedarikinde Anlaştı

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Moskova'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya çalışan Avrupa Birliği, yüzünü Amerika'ya döndü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Moskova'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya çalışan Avrupa Birliği, yüzünü Amerika'ya döndü. ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von de Leyen ile bu yıl Avrupa'ya 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik etme konusunda anlaştıklarını açıkladı.

DailyMotion.com / Güncel

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