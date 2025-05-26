ABD Vatandaşlarının İngiltere'ye Başvuruları Rekor Kırdı

LONDRA, 26 Mayıs (Xinhua) -- ABD'den İngiltere vatandaşlığına yapılan başvuru sayısında 2025'in ilk çeyreğinde rekor kırıldı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın perşembe günü açıkladığı verilere göre söz konusu dönemde 1.930'un üzerinde ABD vatandaşı, İngiltere vatandaşlığı için başvuru yaptı. Bu, önceki çeyreğe göre yüzde 12'lik artışın yanı sıra kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana bir çeyrekte kaydedilen en yüksek orana işaret ediyor.

Göçmenlikle ilgili danışmanlık hizmeti veren bir hukuk firmasının müdürü olan Ono Okeregha, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "İnsanlar korku, hayal kırıklığı ve finansal güvenlik nedenleriyle ABD'yi terk ediyor. Kişisel güvenlikle ilgili daha derin korkuları da var" dedi.

Özellikle ABD'li profesyonellerin yoğun ilgi gösterdiği İngiltere vatandaşlığı başvurularındaki artışta, ABD hükümetinin gümrük vergisi tehditleri başta olmak üzere ülkedeki siyasal istikrarsızlığın rol oynadığı düşünülüyor.