ABD Vatandaşlarına Irak Seyahati Uyarısı

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ABD, Orta Doğu'daki personelinin ülkelerinden ayrılmasına yönelik kararının ardından vatandaşlarına Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Seyahat önerisi, 'Seyahat etmeyin' düzeyine çekildi.

ABD, Orta Doğu'daki personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılmasına karar vermesinin ardından vatandaşlarına Irak'a "hiçbir nedenle" seyahat etmemeleri konusunda uyarı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, zorunlu olmayan hükümet personelinin ülkelerinden ayrılması için talimat verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Irak'a seyahat önerisi, "Seyahat etmeyin" anlamına gelen 4'ncü seviyeye çekilerek kırmızı uyarı verildi.

Karara gerekçe olarak "terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışmalar, sivil kargaşa ve ABD hükümetinin Irak'taki vatandaşlarına gerekli acil hizmetleri ancak sınırlı ölçüde sunabilmesi" gösterilen açıklamada, "Irak'a hiçbir nedenle seyahat etmeyin." uyarısına yer verildi.

Açıklamada, Irak'taki ABD hükümet personelinden sıkı güvenlik koşullarında yaşamalarının ve çalışmalarının beklendiğini vurgulanarak, "Irak'ta terör şiddeti, terör saldırıları ve diğer faaliyet riski bulunmaktadır." denildi.

Orta Doğu'daki personel kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Orta Doğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, "bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği" gerekçesiyle aldıklarını söylemişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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