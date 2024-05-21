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ABD vatandaşı psikolog Suriye'de işkenceyle öldürüldü

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Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 2017'de Suriye'ye dönen ABD vatandaşı bir psikoloğun, Beşşar Esed rejimi güçlerince işkenceyle öldürüldüğünü belirtti. ABD yönetimine, bir ABD vatandaşını işkence altında öldüren Suriye rejimine karşı mümkün olan en üst düzeyde tedbir alma çağrısı yapıldı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 2017'de Suriye'ye dönen ABD vatandaşı bir psikoloğun, Beşşar Esed rejimi güçlerince işkenceyle öldürüldüğünü belirtti.

SNHR'den yapılan açıklamaya göre, ABD vatandaşı Majd Kamalmaz, Şubat 2017'de Lübnan'dan Şam'a döndüğünde rejim güçleri tarafından alıkonuldu.

Ailesinin Kamalmaz'dan alıkonulduğu tarihten bu yana hiçbir haber alamadığı belirtilen açıklamada, "Kamalmaz tutuklandığında sağlığı iyiydi. Bu da İşkence ve sağlık ihmali nedeniyle ölmüş olma ihtimalini yükseltiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ailesinin, psikoloğun hayatını kaybettiği yönünde bilgiler aldığı aktarıldı.

Kamalmaz'ın rejim güçleri tarafından işkence altında öldürülmesinin kınandığı açıklamada, ABD yönetimine, bir ABD vatandaşını işkence altında öldüren Suriye rejimine karşı mümkün olan en üst düzeyde tedbir alma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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