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ABD, V-22 Osprey uçaklarını yere indirdi

7 Aralık 2023 09:02 Son Güncelleme: 09:04 Abone Ol

ABD ordusu, Japonya'da yaşanan kazanın ardından V-22 Osprey tipi uçakları yere indirme kararı aldı. Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri tarafından yapılan açıklamada, yüzlerce uçağın yerde tutulacağı belirtildi. Kazanın nedeni henüz tespit edilemedi.