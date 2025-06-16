ABD, USS Nimitz Uçak Gemisini Orta Doğu'ya Gönderdi

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ABD Savunma Bakanlığı, İsrail-İran geriliminde artış yaşanması üzerine USS Nimitz uçak gemisini Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya yönlendirdi. Geminin yeni görevi hakkında detay verilmedi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İsrail-İran gerilimi yükselirken USS Nimitz uçak gemisini Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya yönlendirdiği bildirildi.

Amerikan medyasına açıklama yapan bir savunma yetkilisi, USS Nimitz uçak gemisi saldırı grubunun Orta Doğu'ya yönlendirildiğini doğruladı.

İsrail ile İran arasındaki gerilim her geçen gün artarken, ABD yönetimi İsrail'e verdiği desteğe bir yenisi ekleyerek donanmanın en eski uçak gemisi olan USS Nimitz'i bölgeye gönderme kararı aldı.

Vietnam'daki görev yerine gitmesi beklenen USS Nimitz'in Güney Çin Denizi'nden ayrılarak Orta Doğu'ya doğru seyir halinde olduğunu bildiren yetkili, yeni görev ile ilgili herhangi bir detay vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'da İsrail-İran gerilimine ilişkin son açıklamasında, ABD olarak İsrail'e uzun süredir güçlü şekilde destek verdiklerini belirtmiş ancak çatışmalarda İsrail'e askeri olarak destek verip vermedikleri sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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