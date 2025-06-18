ABD, USS Gerald R. Ford'u Avrupa'ya Konuşlandıracak

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ABD'li savunma yetkilisi, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Avrupa'ya konuşlandırılacağını doğruladı. Bu durum, bölgedeki gerilimin arttığı bir dönemde yaşanıyor.

ABD'li bir savunma yetkilisi, İsrail'in İran'a karşı saldırıları devam ederken ABD donanmasına ait uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Avrupa'ya konuşlandırılacağı planını doğruladı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan ABD'li yetkili, USS Ford'un, Avrupa'ya konuşlandırılacağı haberlerini doğrularken bu planın "yeni bir durum olmadığını" söyledi.

Söz konusu gelişme, İsrail'in İran'a karşı saldırıya geçtiği ve İran'ın misillemede bulunduğu dönemde yaşandı.

Daha önce CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili ve konunun uzmanı iki kişi, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin gelecek hafta muhtemelen "İsrail yakınlarındaki Doğu Akdeniz'e" konuşlandırılmasının beklendiği bilgisini paylaşmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 16 Haziran'da yaptığı X paylaşımında, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı dönemde, hafta sonu Orta Doğu'ya "ek askeri kabiliyetlerin konuşlandırılması için direktif verdiğini" belirtmişti.

Hegseth, "ABD kuvvetlerini korumak bizim en büyük önceliğimiz ve bu konuşlandırmalar bölgedeki savunma duruşumuzu güçlendirmeyi amaçlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li bir savunma yetkilisi de aynı gün AA muhabirine, Bakan Hegseth'in, "USS Nimitz" uçak gemisini benzer gerekçelerle Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya yönlendirdiği bilgisini paylaşmıştı.

İsrail'in 13 Haziran'da erken saatlerde İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'ın karşılık vermesi üzerine Orta Doğu'da gergin bir süreç yaşanırken, ABD'nin bu savaşa dahil olup olmayacağı ülkenin medyasında tartışılıyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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