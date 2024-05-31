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ABD Üniversitelerinde Filistin'e Destek Protestoları

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ABD'deki California Santa Cruz Üniversitesi'nde (UC Santa Cruz) devam eden Filistin'e destek protestolarında polisin öğrencilere copla müdahale ettiği ileri sürüldü. MIT Üniversitesi mezunlarından Filistin'e destek. Michigan eyaletindeki Wayne State Üniversitesi'nde dün kurulan Filistin'e destek kampına yapılan polis müdahalesinde 12 kişi gözaltına alınmıştı. ABD'de başlayan kampüs gösterileri dünyaya yayıldı.

SANTA ABD'deki California Santa Cruz Üniversitesi'nde (UC Santa Cruz) devam eden Filistin'e destek protestolarında polisin öğrencilere copla müdahale ettiği ileri sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, UC Santa Cruz Üniversitesi'nde okulun ana girişlerini kapatan protestocuların üzerine polisin copla yürüdüğü görüldü.

Polisin, kol kola giren öğrencilerin üzerine yürüdüğü görülen paylaşımlarda, müdahale anı ve muhtemel gözaltı olaylarına ilişkin görüntüler yer almadı.

Üniversiteye giriş ve çıkışlarda sorun yaşanması üzerine derslerin çevrim içi yapılmasına karar veren okul yönetimi, öğrencileri protestolarını "okul kurallarına uygun" şekilde yapmaya çağırdı.

MIT Üniversitesi mezunlarından Filistin'e destek

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünün (MIT) diploma törenine de bazı öğrenciler Filistin'e destek amacıyla kefiye takarak katılırken, mezunlardan bazıları da protesto amaçlı programı terk etti.

Filistin'e destek veren öğrencilerin protestoları nedenilye törene bir süre ara verildi.

Kimya alanında doktorasını alan David Berkinsky, MIT'ın İsrail ordusuyla olan ortak projelerinin durdurulması gerektiğini dile getirerek, "Gazze'de mezun yok. İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de üniversite kalmadı." ifadelerini kullandı.

Bilişim Teknolojileri Bölümü lisans mezunlarından Ayşe Banerji de diplomasını aldıktan sonra salonu terk ettiğini söyleyerek, "Hala bu okuldayken, bu eğitim kurumunu daha iyi bir yer haline getirmek için elimden geleni yapmak istiyorum." dedi.

Banerji, MIT'ın İsrail ordusuyla ilişkilerini ve işbirliğini kesmeden iyi bir eğitim kurumu haline gelemeyeceğini sözlerine ekledi.

Michigan eyaletindeki Wayne State Üniversitesi'nde dün kurulan Filistin'e destek kampına yapılan polis müdahalesinde 12 kişi gözaltına alınmıştı.

ABD'de başlayan kampüs gösterileri dünyaya yayıldı

Columbia Üniversitesi'nde Filistin'i destekleyen öğrenciler, nisanın ortasında okul yönetiminin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Columbia Üniversitesi'ndeki gösteriler, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, ülke genelindeki diğer üniversitelere yayılan gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alınmıştı.

ABD'deki gösteriler, daha sonra Avrupa ve dünya genelindeki üniversitelere hızla yayılarak küresel hal almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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