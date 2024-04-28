ABD Üniversitelerinde Filistin'e Destek Gösterileri Yeni Bir Aşamaya Geçti

Filistin asıllı uluslararası ilişkiler uzmanına göre, Amerika'da yüzlerce kampüse yayılan Filistin halkıyla dayanışma gösterileri, savaş karşıtı kitlesel eylemlerin yeni bir aşaması olma özelliği taşıyor.

ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve dünya genelinde birçok üniversiteye yayılan Gazze'ye destek gösterileri, polis müdahaleleri, gözaltı ve uzaklaştırma tehditlerine rağmen devam ediyor.

Avusturya'da ikamet eden Filistin asıllı uluslararası ilişkiler uzmanı Hüsam Şakir, ABD ve dünyanın pek çok yerindeki üniversite gösterilerinin nasıl başladığını ve ortaya çıkardığı yeni durumu AA'ya değerlendirdi.

Söz konusu gösterilerin münferit olaylar olmadığını ve birden bire ortaya çıkmadığını kaydeden Şakir, bunların, dünyanın dört bir yanında özellikle de ABD'de tanık olunan çok sayıda kitlesel eylemlerin oluşturduğu birikimin bir sonucu olduğunu söyledi.

Tipik gösterilerin fayda sağlamadığı anlaşıldı

İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana öğrenci faaliyetlerinin, kitlesel eylemlerde ön planda olduğuna değinen Şakir, "Bu süre zarfında, tipik eylemlerle yetinmenin fayda sağlamadığı yönünde bir kanaat yerleşmeye başladı ve İsrail'i besleyen ve soykırım çarkını doğrudan ya da dolaylı olarak döndüren kanallara karşı yoğun ve artan bir baskı uygulanması gerektiği yönünde bir algı oluştu." dedi.

Şakir, öğrenci gösterilerinin, kitlesel hareketlerin daha uzmanlaşmış ve baskıcı bir hale getirilmesi bilinciyle ve aynı zamanda İsrail ordusunun Amerikan üniversiteleriyle iç içe olan çıkarlarının baskı altına alınması amacıyla ortaya çıktığını kaydetti.

Gösterileri bastırma seçeneği, ters tepki yaptı

Columbia Üniversitesinde başta küçük bir oturma eylemi olarak başlayan gösterilerin, ABD'deki etkili siyasi seçkinlerin tepkisine neden olduğuna işaret eden Şakir, "Öğrenci iradesine karşı baskı seçeneğini kullanmak ters tepkiye yol açtı ve oturma eylemi ABD üniversitelerine oradan da diğer ülkelere yayıldı." diye konuştu.

Öğrencilere baskı yapılmasa bile gösterilerin kendiliğinden yayılacağını ve siyasi elitler ile İsrail lehine lobi yapan güçlerin de bunun farkına vardığını kaydeden Şakir, bu nedenle bir karalama kampanyası başlatıldığını ve bunun yanı sıra öğrencileri durdurmak için gözdağı ve baskı unsurunun kullanıldığını söyledi.

Söz konusu üniversitelerin dünyada temsil ettiği yere ve yükselen değerlere de vurgu yapan Şakir, bu eğitim kurumlarında yaşananların öğrencilerin ruh haline yansıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Gösteriler, ABD'de yaşanan ikilemleri ortaya çıkardı

Şakir, "Yaşananlar, üniversitelerin bağımsız olmaması, finansörlerin otoritesine boyun eğmesi ve akademik hayatın yatırımlarla iç içe geçmişliği gibi bir dizi ABD ikilemini ortaya çıkardı. Aynı şekilde, İsrail'in, Columbia Üniversitesi de dahil olmak üzere Amerikan üniversiteleriyle yatırımlar ve belirli araştırmaları finanse etmek yoluyla ilişkiler içinde olduğu da ortaya çıktı. Bu da, daha önce mercek altına alınmamış bir dosyayı açtı." dedi.

ABD'deki gösterilerde "Filistin her yerde" şeklinde "dikkat çekici" bir slogan atıldığını söyleyen Şakir, bunun, Filistin meselesinin, ABD'nin bir iç meselesi haline geldiğini gösterdiğini dile getirdi.