ABD, UNESCO'dan Ayrılma Kararını Aldı

ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) gelecek yıl sonu ayrılacağı bildirildi.

New York Post'a konuşan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Washington yönetiminin, UNESCO'dan çekilme kararı aldığını açıkladı.

Kelly, "UNESCO, Amerikalıların kasımda oy verdiği sağduyulu politikalarla tamamen uyumsuz, ayrıştırıcı kültürel ve sosyal davaları destekliyor." dedi.

Associated Press'in (AP) haberine göre, çekilme kararı, UNESCO marjında "İsrail karşıtı önyargılar" gerekçe gösterilerek alındı.

Çekilme kararı, Aralık 2026 sonunda yürürlüğe girecek.

Ayrılma kararı UNESCO'ya bildirildi

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Tammy Bruce, uluslararası örgütten ayrılma kararının UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'a iletildiğini açıkladı.

Bruce, Dışişleri Bakanlığının internet sayfasından paylaştığı yazılı açıklamada, "UNESCO'nun, Filistin devletini (BM'ye) üye devlet olarak kabul etme kararı, ABD politikasına aykırı olarak oldukça sorunludur ve örgüt içinde İsrail karşıtı söylemin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur." ifadelerine yer verdi.

"UNESCO'ya sürekli katılım, ABD'nin ulusal çıkarına değildir." değerlendirmesinde bulunan Bruce, örgütün, "bölücü sosyal ve kültürel amaçları ilerletmek için çalışmakta ve BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne aşırı bir odaklanmayı sürdürmekte" olduğunu iddia etti.

Bruce, "Bu, küreselci ve ideolojik bir uluslararası kalkınma gündemi olup, 'Önce Amerika' dış politikamızla çelişmektedir." ifadelerini kullandı.

Trump çekti, Biden dahil oldu

Böylelikle ABD, Başkan Donald Trump döneminde iki, örgüt tarihinde üçüncü kez UNESCO'dan çekilmiş olacak.

ABD, Trump'ın ilk dönemine denk gelen 2017'de UNESCO'dan "İsrail karşıtı tutumu" ve "yapısal reform ihtiyacı" nedeniyle çekilmişti.

2021-2025'e denk gelen Joe Biden yönetiminde ABD yönetimi 2023'te yeniden UNESCO'ya dönmüştü.

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Paris merkezli UNESCO, BM'nin küresel eğitim, bilim ve kültür faaliyetlerine odaklanıyor.

İlk çıkış 1984'te

ABD ilk kez, 1981-1989 yılları arasındaki Başkan Ronald Reagan döneminde, 1984'te UNESCO'dan çekilmişti.

O dönem alınan kararın gerekçesinde örgütün, "ele aldığı hemen hemen her konuyu gereksiz yere siyasallaştırdığı, özgür bir topluma, özellikle de özgür bir piyasaya ve özgür bir basına karşı düşmanlık sergilediği ve bütçesinde sınırsız bir genişlemeye gittiği" ifade edilmişti.

ABD, George W. Bush başkanlığında, 2003 yılında UNESCO'ya yeniden katılmıştı.