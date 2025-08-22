ABD Ulusal Muhafızları Silah Taşımaya İzin Verildi

ABD Savunma Bakanlığının, başkent Washington'da konuşlandırılan Ulusal Muhafız birliklerinin, gerekli durumda silah taşımalarına izin verdiği iddia edildi.

ABC News'in haberinde, konuya hakim bir kaynağa göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkenin başkentinde konuşlandırılan birliklerin, "görevleri gerektirdiği takdirde" silah taşımalarına yetki veren bir kararname imzaladı.

Kaynaklar, yeni yetkilendirmenin ardından, ilerleyen günlerde Ulusal Muhafızların başkentte güvenliği sağlamak üzere harekete geçmesinin beklendiğini belirtti.

Haberde, "Hegseth'in kararı, Washington DC'de seferber edilen yaklaşık 2 bin askerin, suçla mücadele edilen mahallelerde olası güvenlik devriyeleriyle birlikte operasyonlarını önemli ölçüde genişletmesinin önünü açıyor." değerlendirmesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Ulusal Muhafız birliklerine yaptığı ziyarette, askeri personelin şehirdeki kolluk kuvveti faaliyetlerinde daha büyük bir rol oynayacağını ifade etmişti.

Trump, geçen hafta Washington'daki suç oranlarının kontrolden çıktığını ve başkentin polis teşkilatının yönetimini devralacağını açıklayarak, Washington Ulusal Muhafızlarından 800 personelin aktif göreve başlamasını emretmişti.

Ulusal Muhafızlar Washington'da devriye turlarına başlarken, Trump dün, söz konusu birliklerin başkentte 6 ay veya daha uzun süre kalabileceğini ima etmişti.