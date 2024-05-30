ABD Ulusal Hayvanat Bahçesi'ne Panda Yavrusu Teslim Edilecek

1. Etkinlikten çeşitli görüntüler

ABD'nin başkenti Washington D.C.'de bulunan Ulusal Hayvanat Bahçesi, Çarşamba günü yıl sonuna kadar Çin'den bir erkek ve bir dişi olmak üzere iki dev panda yavrusu teslim alacağını duyurdu.

Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi ve Koruma Biyolojisi Enstitüsü tarafından yapılan basın açıklamasına göre, iki yaşındaki erkek panda Bao Li bu yıl içinde hayvanat bahçesine katılacak. İsmi "hazine" ve "enerjik" anlamına gelen Bao Li, Bao Bao adlı dev pandanın oğlu ve Tian Tian ile Mei Xiang adlı dev pandaların torunu.

Bao Bao, Tian Tian ve Mei Xiang daha önce bu ulusal hayvanat bahçesinde yaşamış, Bao Bao ise burada doğmuştu.

İki yaşında bir dişi panda olan Qing Bao da bu yıl içinde hayvanat bahçesine gelecek. Qing Bao'nun adı Mandarin Çincesinde "yeşil" ve "hazine" anlamına geliyor.

Enstitü ayrıca Çin Vahşi Yaşamı Koruma Derneği ile yaptığı araştırma ve yetiştirme işbirliği anlaşmasının süresini uzattığını duyurdu. ABD ve Çin, Nisan 2034'e kadar geçerli olacak anlaşma kapsamında dev panda türünün korunmasına yönelik işbirliğini sürdürecek.

ABD'deki ilk dev panda çifti olan Ling Ling ve Hsing Hsing, ABD eski başkanı Richard Nixon'ın Çin'e yaptığı buzları eritme ziyaretinden birkaç ay sonra, Nisan 1972'de Çin hükümetinin bir hediyesi olarak Washington Ulusal Hayvanat Bahçesi'ne getirilmişti.

Tian Tian ve Mei Xiang'ın 2000 yılında Washington'a gelişi ise Çin-ABD dev panda araştırma ve koruma işbirliğinin başlangıcı oldu. O tarihten bu yana iki ülkeden uzmanlar, ABD'de yetişkinliğe kadar hayatta kalan ve her iki ülke halkı tarafından coşkuyla sevilen 17 panda yavrusunu ortaklaşa yetiştirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Washington D.C.'den bildiriyor. (XHTV)