ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İrlanda Dışişleri Bakanı Martin ile görüştü

NEW ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Michael Martin ile Ukrayna'ya verilen destek, küresel sorunlar ve İrlanda'nın Avrupa Birliği (AB) gündemi konularını masaya yatırdı.

NEW ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Michael Martin ile Ukrayna'ya verilen destek, küresel sorunlar ve İrlanda'nın Avrupa Birliği (AB) gündemi konularını masaya yatırdı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan'ın bugün İrlandalı Bakan Martin ile bir araya geldiği bildirildi.

Tarafların, Rusya karşısında Ukrayna'ya desteklerini devam ettirme taahhütlerinin ele aldığı belirtilen açıklamada, Ukrayna'ya ekonomik, insani ve güvenlik yardımlarının temin edilmesine yönelik çabaların gözden geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Sullivan ve Martin'in Çin Halk Cumhuriyeti ve küresel sorunlar karşısında yakın işbirliğini de masaya yatırdıkları vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Taraflar, Hayırlı Cuma Anlaşması'na olan kalıcı bağlılıklarını yeniden teyit etti ve Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında Kuzey İrlanda Protokolü'nün uygulanmasıyla ilgili çözülmemiş sorunları çözmek için devam eden müzakereleri memnuniyetle karşıladı."