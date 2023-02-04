ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Baltık ülkelerinden mevkidaşlarıyla görüştü

NEW ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonyalı mevkidaşlarıyla Ukrayna'ya verilen destek ve Avrupa'nın güvenliği meselelerine ele aldı.

NEW ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonyalı mevkidaşlarıyla Ukrayna'ya verilen destek ve Avrupa'nın güvenliği meselelerine ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan'ın NATO müttefiki Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'dan mevkidaşlarıyla bir araya gelerek, mevkidaşlarıyla Rusya saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya sarsılmaz desteklerini teyit ettikleri kaydedildi.

Tarafların, Avrupa'nın güvenliği ile ilgili görüş alışverişinde bulundukları belirtilen açıklamada, Ukrayna'ya yapılan yardımların memnuniyetle karşılandığı aktarıldı. Açıklamada, yaptırımların tam olarak uygulanması dahil, Rusya'ya bedel ötmeye devam etmenin öneminin de ele alındığı belirtildi.

Sullivan'ın, ABD'nin NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerinin güvenliğine bağlılığını teyit ettiği kaydedilen açıklamada, Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ve ittifakın yapısı, hazırlıklı olması ve müşterek çalışma usulünün geliştirilmesi gibi konuların görüşüldüğü bildirildi.