ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile görüştü - Haberler

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile görüşmesinde, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin adımları memnuniyetle takip ettiklerini belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sullivan ile Hacıyev arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmede, ABD ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin 30. yıl dönümünde ikili ve bölgesel konular kapsamlı şekilde ele alındı.

Sullivan, Azerbaycan'ın Avrupa enerji güvenliği için önemine vurgu yaparken, Bakü yönetiminin bu konuda uzun yıllardır enerji tedariki konusundaki rolüne işaret etti.

Güney Kafkasya'daki istikrarın önemine dikkati çeken Sullivan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin diplomatik adım ve çabaları takdirle karşıladıklarını ifade etti.

ABD'li ulusal güvenlik danışmanı, Washington'ın AGİT Minsk Grubu kapsamındaki çalışmalara destek vermeyi sürdüreceğini de dile getirdi.

Görüşmede, ABD-Azerbaycan ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da ele alındı.