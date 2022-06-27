ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan olası Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin değerlendirme Açıklaması - Haberler

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan olası Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin değerlendirme Açıklaması

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan olası Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin değerlendirme Açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin henüz bir programları olmadığını ancak bu konuda 24 saat içinde bir gelişme yaşanabileceğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin henüz bir programları olmadığını ancak bu konuda 24 saat içinde bir gelişme yaşanabileceğini söyledi.

Sullivan, G7 Zirvesi'nin yapıldığı Almanya'da, Amerikalı gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de yarın başlayacak NATO Zirvesi'nin en önemli konularından birinin de Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı olacağını belirten Sullivan, bu konuda Türkiye'nin dile getirdiği sorunları da ele alacaklarını kaydetti.

Sullivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında ikili görüşme ihtimaline ilişkin ise "Şu anda belirlenen bir program yok. Ancak gelecek 24 saat içinde ne olacağını bir görelim, birtakım hareketlilikler var." dedi.

Biden, konuyu yakından takip ediyor

Madrid'deki zirvenin iki liderin bire bir teması açısından önemli olduğunu vurgulayan Sullivan, yarın Türk, Finlandiyalı, İsveçli taraflar ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında yoğun temaslar olacağını kaydetti.

Sullivan, "Başkan Biden, konuyu çok yakından takip ediyor. Ekibi, Finlandiyalılar, İsveçliler ve Türkler ile yakından çalışıyor ben de her 3 ülkedeki mevkidaşlarımla günlük telefon görüşmeleri yapıyorum. Biz, Madrid'e varana kadar olayların nereye evrileceğini bir görelim." yorumunu yaptı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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