ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan olası Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin değerlendirme Açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin henüz bir programları olmadığını ancak bu konuda 24 saat içinde bir gelişme yaşanabileceğini söyledi.

Sullivan, G7 Zirvesi'nin yapıldığı Almanya'da ABD'li gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de yarın başlayacak NATO Zirvesi'nin en önemli konularından birinin de Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı olacağını belirten Sullivan, bu konuda Türkiye'nin dile getirdiği sorunları da ele alacaklarını kaydetti.

Sullivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında olası bir ikili görüşme ihtimaline ilişkin ise "Şu anda belirlenen bir program yok. Ancak gelecek 24 saat içinde ne olacağını bir görelim, birtakım hareketlilikler var." dedi.