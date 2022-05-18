ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Kosova'ya Afgan mülteciler için teşekkür etti - Haberler

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington'da bir araya geldiği Kosova Başbakanı Albin Kurti'ye Afganistan'dan tahliye edilen kişilere ev sahipliği yaptıkları için teşekkür etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada Sullivan ve Kurti'nin dün Washington'da bir araya geldiğini bildirdi.

Sullivan'ın Kurti'ye Afganistan'dan tahliye edilen kişilere ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ettiğini belirten Watson, "Kosova'nın Ukrayna halkına insani yardım desteği ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar dahil Ukrayna savaşı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesini kullandı.

Watson, görüşmede, Batı Balkanlar'da istikrarın önemine işaret edildiğini aktararak, "Sullivan, Kosova ve Sırbistan arasındaki kapsamlı normalleşme anlaşmasına varılması için AB arabuluculuğuyla kurulacak bir diyaloğa, ABD'nin desteğini dile getirdi." bilgisini paylaştı.

Ayrıca Watson, Sullivan'ın Kosova'nın kömürden temiz enerjiye geçiş ve istikrarlı elektrik kaynağı sağlanması konusundaki geçiş planlarının da memnuniyetle karşılandığını dile getirdiğini kaydetti.