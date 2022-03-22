ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: "Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek" - Haberler

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: "Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan:

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Ukrayna halkı ve askerleri için zorlu günlerin olduğunu belirterek, "Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Ukrayna halkı ve askerleri için zorlu günlerin olduğunu belirterek, "Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek" dedi.

"Rusya, Ukrayna'daki vahşi saldırılarını sürdürmeye devam etse bile asla Ukraynalıların ülkelerini elinden alamayacak" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, "Rus ordusu önemli ölçüde düşük performans gösterdi. Yaptırımlar sayesinde Rus ekonomisi sarsıldı, savunma ve yüksek teknoloji sistemleri tıkandı" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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