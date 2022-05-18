ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Suudi Bakan Yardımcısı, Washington'da bir araya geldi - Haberler

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, Washington'da yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ele aldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Sullivan ve Halid bin Selman, Washington'da bir araya geldi.

Sullivan ve bin Selman, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ele aldı ve bu hafta ABD Savunma Bakanlığında yapılacak, "ABD-Suudi Arabistan Stratejik Ortak Planlama Komitesi Toplantısı"nın detaylarını görüştü.

Sullivan, ABD Başkan Joe Biden'ın Suudi Arabistan'a topraklarını savunmak için yardım sözünü yineledi ve Suudi Arabistan'ın Yemen'de BM öncülüğündeki ateşkesi korumasından dolayı memnuniyetini ifade etti.

Görüşmede, küresel ekonomik güç oluşturulmasının önemine de işaret edildi.