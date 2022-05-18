ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini", ABD'nin de...
AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini", ABD'nin de süreçte rol oynadığını belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini", ABD'nin de süreçte rol oynadığını belirtti.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel