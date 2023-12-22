ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Çin'deki Deprem İçin Taziyelerini İletti

WASHİNGTON, 22 Aralık (Xinhua) -- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin'in kuzeybatısındaki iki eyalette etkili olan deprem dolayısıyla derin üzüntü duyduklarını belirterek taziyelerini iletti.

Sullivan, Perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinde paylaştığı mesajında, " Çin Halk Cumhuriyeti'nin Gansu ve Qinghai eyaletlerinde can kaybına ve yıkıma yol açan dehşet verici depremden derin üzüntü duyduk" ifadelerini kullandı.

Sullivan, "Sevdiklerini kaybedenlere en içten taziyelerimizi iletiyoruz" diye ekledi.

Yerel yetkililere göre, Çin'in kuzeybatısında Pazartesi gecesi meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde Çarşamba günü itibariyle Qinghai eyaletinde 31 ve Gansu eyaletindeyse 113 kişi hayatını kaybetti.