Üye Girişi
Haberler

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Çin'deki Deprem İçin Taziyelerini İletti

Güncelleme:
Abone Ol

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin'in kuzeybatısındaki depremde hayatını kaybedenlere taziyelerini iletti.

WASHİNGTON, 22 Aralık (Xinhua) -- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin'in kuzeybatısındaki iki eyalette etkili olan deprem dolayısıyla derin üzüntü duyduklarını belirterek taziyelerini iletti.

Sullivan, Perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinde paylaştığı mesajında, " Çin Halk Cumhuriyeti'nin Gansu ve Qinghai eyaletlerinde can kaybına ve yıkıma yol açan dehşet verici depremden derin üzüntü duyduk" ifadelerini kullandı.

Sullivan, "Sevdiklerini kaybedenlere en içten taziyelerimizi iletiyoruz" diye ekledi.

Yerel yetkililere göre, Çin'in kuzeybatısında Pazartesi gecesi meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde Çarşamba günü itibariyle Qinghai eyaletinde 31 ve Gansu eyaletindeyse 113 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Çin Deprem Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN! 22 Aralık Gelinim Mutfakta İZLE! Gelinim Mutfakta yeni bölüm CANLI İZLE! Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray hakemi kim? SON DAKİKA 22 ARALIK AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? Hatay'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor, sorun mu var? 1 ARALIK TWİTTER (X) AÇILMIYOR! Kung Fu Panda 4 ne zaman çıkacak? Kung Fu Panda 4 fragmanı! Kung Fu 4 vizyon tarihi ne? Yeşilay Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu kimdir? Ahmet Zorlu kaç yaşında ve nereli? FACEBOOK CUMA MESAJLARI: Ayetli, resimli, kısa Cuma mesajları! 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? 2.Sayfa konuğu Özlem Savaş kimdir? Özlem Savaş gençliği! Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 22 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! Dilara Sümbül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dilara Sümbül'ün hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldı? Murat Güloğlu evli mi? Murat Güloğlu eşi, sevgilisi kim? Asgari ücret 3.toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Güncel Akaryakıt Fiyatları 22 Aralık 2023 | Mazot fiyatları kaç lira oldu? Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? Alper Taşdelen kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Alper Taşdelen kaç yaşında, nereli? Alper Taşdelen biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title