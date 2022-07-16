Abd, Ukraynalı Pilotlara F-15 ve F-16 Savaş Uçakları Eğitimi Verebilir - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abd, Ukraynalı Pilotlara F-15 ve F-16 Savaş Uçakları Eğitimi Verebilir

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Abd, Ukraynalı Pilotlara F-15 ve F-16 Savaş Uçakları Eğitimi Verebilir

KİEV, 16 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak Cuma günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukraynalı pilotlara F-15 ve F-16 savaş uçaklarında eğitim verebileceğini söyledi.

KİEV, 16 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak Cuma günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukraynalı pilotlara F-15 ve F-16 savaş uçaklarında eğitim verebileceğini söyledi. Yermak Telegram'da yayınlanan mesajında, ABD Temsilciler Meclisi'nin ABD'nin 2023 mali yılı savunma bütçesinde, Ukraynalı pilotların F-15 ve F-16 jetlerinde eğitim görmeye başlamasını mümkün kılacak bir değişikliğe onay verdiğini belirtti. Yermak, Ukraynalı pilotların eğitim programının maliyetinin 100 milyon ABD doları olacağını söyledi. Cuma günü daha erken saatlerde Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova da ABD'nin 2023 savunma yasa tasarısının, 1 Ekim 2022'de başlayıp 30 Eylül 2023'te sona erecek olan 2023 mali yılında Ukrayna'ya güvenlik yardımı olarak 1 milyar ABD doları tahsis edilmesini öngördüğünü söyledi. Tasarının yürürlüğe girebilmesi için ABD Senatosu'ndan geçmesi ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

Xinhua / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Ukrayna Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title