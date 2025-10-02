ABD, Ukrayna'ya Rusya'nın Enerji Hedeflerine Yönelik Füze Desteği Sağlayacak

ABD'nin, Ukrayna'ya, Rusya'nın enerji altyapısını hedef alacak saldırılar düzenlemesi için istihbarat sağlayacağı ve uzun menzilli füze yardımı yapmayı değerlendirdiği iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Washington yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk girişimlerinin ardından politikasında değişikliğe gidiyor.

Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'ya, Rusya'nın enerji altyapısına uzun menzilli füzelerle saldırılar düzenlemesi için bilgi sağlanması konusunda ülkedeki istihbarat kurumlarına ve Savunma Bakanlığına onay verdiğini belirtti.

ABD'nin diğer NATO üyelerine de Ukrayna'ya bu tür yardım yapmaları için talepte bulunduğunu aktaran yetkililer, Washington'ın ayrıca saldırılar için Kiev'e Tomahawk gibi uzun menzilli füze desteği vermeyi değerlendirdiğini fakat henüz nihai karara varılmadığını kaydetti.

Yetkililer, Trump yönetiminin bu yardımlarla birlikte Ukrayna'ya Rusya'nın enerji hedeflerine yönelik uzun menzilli füze saldırıları konusunda ilk kez destek vereceğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen hafta Axios'a verdiği demeçte, Trump'tan Tomahawk yardımı istediğini belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Fox News kanalına verdiği röportajda, Ukrayna'nın bu talebini değerlendirdiklerini söylemişti.