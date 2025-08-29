ABD, Ukrayna'ya 825 Milyon Dolar Değerinde Mühimmat Satışı Onayladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya havadan teslim edilecek 825 milyon dolar değerinde mühimmat ve teçhizat satışı için onay verdi. Ağırlıklı olarak Danimarka, Hollanda ve Norveç'ten sağlanacak finansman ile gerçekleştirilecek bu alım, bölgede askeri desteği artırmayı hedefliyor.

WASHINGTON, 29 Ağustos (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya havadan teslim edilecek tahminen 825 milyon ABD doları tutarında mühimmat ve ilgili teçhizatın olası satışına onay verdi.

Ana yüklenicilerin Zone 5 Technologies ve CoAspire olduğu ve ABD hükümetinin söz konusu potansiyel satışla bağlantılı olarak herhangi bir dengeleme anlaşmasından haberdar olmadığı belirtildi.

Ukrayna'nın söz konusu alımı, Danimarka, Hollanda ve Norveç gibi ülkelerden sağlanan finansman ve ABD'nin dış askeri finansmanı ile gerçekleştireceği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Fiorentina'ya galibiyeti 89. dakikada Edin Dzeko getirdi

Tam maç bitti derken ne yaptın öyle Edin Dzeko
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağlık Bakanlığı'ndan usulsüz randevu iddialarına net yanıt

Hastanelerle ilgili infial yaratan iddia! Bakanlıktan açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.