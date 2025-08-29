ABD, Ukrayna'ya 825 Milyon Dolar Değerinde Mühimmat Satışı Onayladı

WASHINGTON, 29 Ağustos (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya havadan teslim edilecek tahminen 825 milyon ABD doları tutarında mühimmat ve ilgili teçhizatın olası satışına onay verdi.

Ana yüklenicilerin Zone 5 Technologies ve CoAspire olduğu ve ABD hükümetinin söz konusu potansiyel satışla bağlantılı olarak herhangi bir dengeleme anlaşmasından haberdar olmadığı belirtildi.

Ukrayna'nın söz konusu alımı, Danimarka, Hollanda ve Norveç gibi ülkelerden sağlanan finansman ve ABD'nin dış askeri finansmanı ile gerçekleştireceği kaydedildi.