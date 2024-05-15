ABD, Ukrayna'ya 2 Milyar Dolarlık Askeri Finansman Paketini Onayladı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık orta ve uzun vadeli dış askeri finansman paketini onayladığını açıkladı. Blinken, Kiev'e yapılan desteğin devam edeceğini belirtti ve ek dış askeri finansman sağlanacağını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık orta ve uzun vadeli dış askeri finansman paketini onayladığını bildirdi.
Ukrayna'ya ziyarette bulunan Blinken, Kiev'e yapılan desteğe ilişkin açıklamalarda bulundu.
Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya 2 milyar dolar ek dış askeri finansman sağlayacağını aktardı.
İki ülkenin bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışmaya devam ettiğini anlatan Blinken, bu anlaşmanın "çok kısa sürede" tamamlanabileceğinin altını çizdi.