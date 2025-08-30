ABD, Ukrayna'ya 179,1 milyon dolarlık Patriot Hava Savunma Sistemi Satışı Onayladı

ABD, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemleri için 179,1 milyon dolarlık satışa onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), satış onayına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemlerinin sürdürülebilirliği için 179,1 milyon dolarlık satışa onay verdiği bildirildi.

Satışın, Ukrayna'nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı savunma kapasitesini artıracağının altı çizilen açıklamada, bu ticaretin bölgesel güvenlik misyonlarını destekleyeceği ancak askeri dengeleri değiştirmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, satış kapsamında Ukrayna'ya yedek parçalar, bakım desteği, yazılım güncellemeleri, sistem modifikasyonları, test ve iletişim ekipmanları, entegrasyon hizmetleri, teknik yardım, eğitim, mühendislik ve lojistik destek sağlanacağı ifade edildi.

Projenin ana yüklenicilerinin ABD merkezli şirketler RTX Corporation ve Lockheed Martin olacağı kaydedilen açıklamada, anlaşmanın uygulanması kapsamında yaklaşık 5 hükümet yetkilisi ve 15 yüklenici temsilcisinin ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) bölgesine giderek eğitim ve teknik toplantılara katılacağı belirtildi.